最終価格☆ ディプティックのフレグランスキャンドル　新品未使用

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ディプティックのフレグランスキャンドルです。テュベルーズ190g未使用品ですが撮影の際に開封しております。(公式サイトから引用)この作品について南インドの広大な田園ではテュベルーズ（tubéreuses）の香りが漂っています。人々はここで、素晴らしい香りのするこの花の栽培を行なっているのです。すらりと伸びた長い茎の上から、官能的な香りを漂わせます。同時にフルーティでミルキーなノートをほのかに含んだ爽やかなグリーンの趣も感じられます。燃焼時間：60時間9,790円(税込)★未使用品ですが、人の手に一度渡ったものであることを十分にご理解いただきご検討願います。★返品交換は出来かねますのでご了承くださいませ。#diptyque#キャンドル