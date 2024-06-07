LOUIS VUITTONアロマキャンドル

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商品詳細
VUITTONのアロマキャンドルになります。知人から頂きましたが使う機会がないので。新品未使用です。付属品はありません。写真に写っているものが全てです。USEDご理解お願い致します。自宅保管、素人検品、素人寸法誤差、使用感やシミや細かい傷やほつれなど梱包時の皺や伝えきれない場合があります。USED品、古着にご理解がない方の購入はお控え下さい。
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