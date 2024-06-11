PM アクティヴァイズ フィットライン+ レスレイト

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商品詳細
サプリメント形状···粉末ドイツPMフィットラインレスレイト+鉄期限 2024.3★亜鉛は、たんぱく質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です。★カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。★マグネシウムは、多くの体内酵素の正常な働きとエネルギー生産を助けるとともに、血液循環を正常に保つのに必要な栄養素です。★NTC:可能な限り栄養が吸収できることを目的としています。アクティヴァイズオキシプラス 期限2024.5◆ビチオンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。◆ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。◆ビタミンB12は、赤血球の形成を助ける栄養素です。◆NTC:可能な限り栄養が吸収できることを目的としています。即購入OK箱は開封させていただき、折り畳んでの発送になります。ご覧いただきありがとうございます
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