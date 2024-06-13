Neighborhood お香立て

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商品詳細
NHXGREATFROG.INCENSECHAMBERNEIGHBORHOODお香たてスカルの上に蛙が鎮座するGREATFROGの象徴的なモチーフをベースとしたインセンスチャンバー。インセンスの差し口として、台座内部にクロスボーンのモチーフを設置。ショートタイプのスティック型インセンスの使用が可能。GREATFROGとのコラボレーションモデル
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