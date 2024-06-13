【香水】ジョーマローン　ピオニー \u0026 ブラッシュ スエード コロン 30ml

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商品詳細
JoMaloneLondonピオニー\u0026ブラッシュスエードコロンpeony\u0026blushsuede30ml即購入可能です！■商品状態 商品名：コロン香水 香り：peony\u0026blushsuede サイズ：30ml 残量:9割程度 定価：10890円2023年4月に伊勢丹で購入しましたが、使用頻度が下がってきたので出品します。箱は捨ててしまったのでありません。きちんと梱包してお送りします。自宅保管になりますので、理解ある方のみお願い致します。ーーーーーーーーーーーーー■商品説明艶めかしく咲き乱れるピオニーの花にみずみずしい赤いりんごの実と華やかなジャスミンやローズ、撫子が添えられ、柔らかく官能的なスエードの香りと溶け合います。ボトルタイプ···ミニボトル容量···〜49ml種類···オーデコロン
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