シャネル ココ マドモアゼル ツィスト\u0026スプレイ 20ml×3本セット

CHANELココマドモアゼルの香水セットです。かなり前に購入し使用していましたが、香りに酔ってしまうので、自宅保管しておりました。使いかけについては開けてしまってから年月たっているため、おまけ程度にお考えください。残り2本は未開封です。箱、ツイストボトル本体内部に汚れがありました。■商品状態 購入時期：不明 残量：2本プラス使いかけ#シャネルココマドモアゼルツィスト_スプレイ20ml×3本セット#シャネル香り···ムスク容量···〜49ml



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