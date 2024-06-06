【新品】CHANEL シャネル NO19 パルファム 14ml ミニボトル

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商品詳細
★☆フォロー割引＆おまとめ割引実施中☆★即購入も大歓迎です♪♪ご質問やお値下げ相談など、お気軽にコメントください♡●商品名●CHANELシャネルNO19パルファムPARFUM14mlミニボトル●状態●新品未使用で、透明フィルムもしたままの状態です！フィルムにやや黒い汚れがありますが、中は綺麗な状態です(^^)(お写真にてご確認ください。)商品の検品は慎重に行っておりますが、多少見落としがある場合がございますのでご了承ください。その他にもいろいろ出品しています♪♪こちらからぜひご覧ください(*^^*)↓↓↓#まりー♡美容♡#まりー♡商品一覧♡パ16-220-1151ボトルタイプ···ミニボトル容量···〜49ml種類···パルファム
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