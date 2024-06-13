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キャナウェイピュアゴールドソフトジェル（30粒入り）✖️2箱
商品番号 X40764361698
商品名

キャナウェイピュアゴールドソフトジェル（30粒入り）✖️2箱
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 7,520 円
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商品詳細

キャナウェイピュアゴールドソフトジェル(30粒入)✕2箱⚫︎2023年2月購入⚫︎新品未使用品　⚫︎正規品１カプセルあたり25mgのCBDを含有。持ち運びにも便利です。即購入可
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