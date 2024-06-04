ディズニー英語　FULLセット☆

ディズニー英語の教材一式です^-^2013年頃に購入しております。DVDとCDは全量揃っており再生も問題ありません♪気になる部分があれば追加で写真撮影致します。発送の際は宅急便で送りますが梱包方法に関しては大きいので検討中です。関東近郊であれば自分の車で届けたほうが楽かなとも思ってます(^_^;)一応購入前にお声がけお願いします。お値引きは可能な限りさせて頂きますのでお気軽にご質問下さい☆宜しくお願いします！ディズニー英語WORLDENGLISH知育玩具教材英語勉強DWE



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