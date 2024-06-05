フルートケースカバー　Miyazawa(ミヤザワ)

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Miyazawa(ミヤザワ)未使用の純正ケースカバー、今年フルート購入時の付属です。別のケースを購入したため、使用しておりません。ナイロン製ケースカバー［肩掛け用ストラップ付］カラー：黒サイズ：C管ケース用糸のほつれ等も特に見当たりませんが、10枚目の写真にありますが、光の加減で、なんだか光っている所があります。折りたたんで送らせていただきます。