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フルートケースカバー　Miyazawa(ミヤザワ)
商品番号 E60575945629
商品名

フルートケースカバー　Miyazawa(ミヤザワ)
ブランド名 Espare
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Miyazawa(ミヤザワ)未使用の純正ケースカバー、今年フルート購入時の付属です。別のケースを購入したため、使用しておりません。ナイロン製ケースカバー［肩掛け用ストラップ付］カラー：黒サイズ：C管ケース用糸のほつれ等も特に見当たりませんが、10枚目の写真にありますが、光の加減で、なんだか光っている所があります。折りたたんで送らせていただきます。
http://narcologia.ru/goods/protein522434.html
http://narcologia.ru/goods/mythic288235.html
http://narcologia.ru/goods/enquire411989.html
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