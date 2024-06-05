グッチ トップス 10

表記サイズ：10一回使用、クリーニング済み。銀座店で購入。自宅素人保管となりますので、写真に写っていない汚れ、商品説明に記載外の小さな傷などがある場合がございます。一度人の手に渡ったお品物をご理解の上、ご購入下さいますようお願い致します。



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