中国の切り絵　三国志人物像　魏呉蜀の各10人　計30枚

30年以上前に中国で購入した三国志演義の人物の切り絵です。魏呉蜀、各10人ずつ計30人分あります。購入後、本棚にしまっていたため、外側の封筒は色焼けしていますが、本体は良好です。切り絵は一枚ずつ薄紙に挟まれています。切り絵には人物と一緒に名前も刻まれています。(周瑜らしい人物のみ名前が見つかりません)魏曹操典韋蔣幹許緒曹丕張遼左慈夏侯惇徐晃曹洪呉孫権孫策周瑜徐盛丁奉喬国老陸遜張昭呂蒙魯粛蜀劉備諸葛亮関羽張飛趙雲馬超黄忠龐統孫夫人蒋琬



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