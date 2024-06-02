LUZeSOMBRA スウェットパーカー

カラー···ブラック丈···長袖サイズ···S昨年ワンシーズン着用しましたので、それなりの使用感はありますが、目立った傷や汚れはないです。used気にされる方、神経質な方は購入をお控えください。※プロフィールをご一読の上、ご購入検討お願いします。ルースイソンブラスボルメアスレタゴレアドールケルメダウポンチガビックなど、サッカー/フットサル関連商品を他にも出品中です。



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