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LUZeSOMBRA スウェットパーカー
商品番号 R83704744272
商品名

LUZeSOMBRA スウェットパーカー
ブランド名 ルースイソンブラ
特別価格 税込 1,482 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック丈···長袖サイズ···S昨年ワンシーズン着用しましたので、それなりの使用感はありますが、目立った傷や汚れはないです。used気にされる方、神経質な方は購入をお控えください。※プロフィールをご一読の上、ご購入検討お願いします。ルースイソンブラスボルメアスレタゴレアドールケルメダウポンチガビックなど、サッカー/フットサル関連商品を他にも出品中です。
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