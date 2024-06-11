ご覧頂き有難うございます。迫力のある玉乗り獅子の置物T044牡丹の文様の玉です魔除け、風水、に最適素材は良くわかりません。磁石に反応しません寸法横幅27cm奥行き14cm高さ24cm玉に乗っている状態の寸法素人採寸です多少の誤差有ります。箱ありません目立った傷は見当たりませんが長期保管品です、画像が全てです、良くご覧下さい、ご理解できる方宜しくお願い致します。基本的に返品クレームには対応致しかねます宜しくお願い致します。



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