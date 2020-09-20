1996　ポルトガル代表　ユニフォーム

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。olympic製 サッカー ポルトガル代表 ユニフォームを出品致します。サイズXLになります。かなり古い物になりますので番号のプリントが剥げてます。その他にもフロントロゴの横にほつれなどがございます。神経質になられます方はご遠慮願います。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/recuperation17821.html
http://narcologia.ru/goods/browse352491.html
http://narcologia.ru/goods/pompous378223.html
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