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1996　ポルトガル代表　ユニフォーム
商品番号 M71858985950
商品名

1996　ポルトガル代表　ユニフォーム
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。olympic製　サッカー　ポルトガル代表　ユニフォームを出品致します。サイズXLになります。かなり古い物になりますので番号のプリントが剥げてます。その他にもフロントロゴの横にほつれなどがございます。神経質になられます方はご遠慮願います。よろしくお願いいたします。
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http://narcologia.ru/goods/browse352491.html
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