【早い者勝ち！大特価】⭐︎美品⭐︎ JPX921 ホットメタル MCI80

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【売切最終値下げ】⭐︎美品！人気の飛び系アイアン⭐︎（6I〜PW5本セット）⭐︎メーカーカスタムMCI80（S）⭐︎【商品詳細】◾️メーカー：ミズノ◾️ブランド：JPX921◾️モデル：ホットメタル◾️ロフト：♯625°、♯729°、♯834°、♯939°、PW44°◾️シャフト：フジクラMCI80◾️フレックス：S◾️グリップ：ミズノ純正M31※大変綺麗な状態ですが、中古クラブになりますのでご理解の上ご購入下さい。※値下げ交渉はご遠慮下さい。種類···アイアン利き手···右対象···メンズミズノJPX921JPX923ホットメタルMCIキャロウェイビッグバーサパラダイムローグSTエピックテーラーメイドステルスステルス2タイトリストピンコブラダンロップスリクソンブリヂストンヤマハプロギアオノフミズノホンマフォーティーンヨネックスフジクラツアーAD三菱USTマミヤベンタス