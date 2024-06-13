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YONEX ヨネックス テニスシューズ フュージョンレブ3 ソフトテニス
商品番号 D76985703137
商品名

YONEX ヨネックス テニスシューズ フュージョンレブ3 ソフトテニス
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

友人より譲り受けましたが、サイズアウトのため出品致します。状態は写真よりご判断下さい。あくまで中古品ですので完璧品をお求めの方はお控え下さい。2組でのセット価格です。他フリマサイトでも販売をしていますので、在庫がない場合はキャンセル対応となります。宜しくお願いします。■カラー：BK(ブラック)■サイズ：25.0cm・25.5cm2組セット■素材：アッパー/合成繊維+合成樹脂ミッドソール/合成樹脂アウトソール/ゴム底■特徴：「パワークッション」に弾性のある特殊な樹脂を添加。従来の軽量性は保ちつつ、高い衝撃吸収性を実現します。格子状に＋型の溝を最適な間隔と深さで配置し、さらなる反発性を達成しました。軽い、疲れにくい、パワークッションパワークッション/7mの高さから生卵を落としても割れずに4m跳ね返る!実証された衝撃吸収力と反発力パワークッションはヨネックスが独自に開発した軽量衝撃吸収材。衝撃を吸収するのに反発する。つまり、着地時に受ける衝撃を和らげながら、そのエネルギーを次のフットワークに変換する。新設計フレクションアッパー/シューレースを、締め込みの圧力が集中しやすい舟状骨〜楔状骨付近を避けてレイアウトすることで、圧力を足全体に分散させ、包み込まれるようなフィット感を実現。インナーブーティ構造/中足部からかかと部にかけて、伸縮素材で足を包み込み柔らかなフィット感を実現。タフブリッドライト/弾性力、形状維持力に優れ、ソールの変形、へたりを防止する足に優しいヨネックス独自のミッドソール素材。ヒールコンタクトラウンドソールパワーカーボン/軽量化と着地安定性を高めるためカーボンブレードを中足部に搭載した構造。トウアシストシェイプ/親指の圧迫感を解消したつま先設計とし、かつ、中足部とかかと部のサポート性を高めることで、シューズ内の足のズレを抑え、パワーロスのない素早いフットワークを実現。デュラブルスキン/耐摩耗、保形力に優れ、主に前足部に採用し、横ブレ柔軟かつ変形が少なく耐摩耗性も併せ持つデュラブルスキンを前足部全体に採用し安定性にも優れる。ラウンドソール/アウトソール外周全体に丸みを持たせ、自然な着地と蹴り出しが可能。対応コート...オムニ・クレー兼用サイズ...25〜25.5cm#ソフトテニス
http://narcologia.ru/goods/ambassador816806.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation471121.html
http://narcologia.ru/goods/injure230067.html

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