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商品詳細
2023年４月アマゾンで16000円で購入致しました。2回ほどの使用になります。使用感はなく目立つ汚れ傷もなく美品になります。サイズ25センチオールコート用ユニセックスお色ネイビーブルーダイヤル式なので簡単に履けて自分の足に調節出来ますので便利だと思います。紐が苦手な方にも、ご活用して頂けると思います。履き心地は値段に見合い素晴らしいです。性別...レディースメンズ兼用
http://narcologia.ru/goods/secretarial664116.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi599947.html
http://narcologia.ru/goods/approximate241920.html
ヨネックス テニスシューズ パワークッション コンフォートワイドダイヤル
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