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ヨネックス テニスシューズ パワークッション コンフォートワイドダイヤル
商品番号 S39600671363
商品名

ヨネックス テニスシューズ パワークッション コンフォートワイドダイヤル
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年４月アマゾンで16000円で購入致しました。2回ほどの使用になります。使用感はなく目立つ汚れ傷もなく美品になります。サイズ25センチオールコート用ユニセックスお色ネイビーブルーダイヤル式なので簡単に履けて自分の足に調節出来ますので便利だと思います。紐が苦手な方にも、ご活用して頂けると思います。履き心地は値段に見合い素晴らしいです。性別...レディースメンズ兼用
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