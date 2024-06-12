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Babolat エッセンシャル クラシック クラブ バックパック硬式テニス
商品番号 B60584472579
商品名

Babolat エッセンシャル クラシック クラブ バックパック硬式テニス
ブランド名 バボラ
特別価格 税込 3,514 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ありがとうございますBabolatエッセンシャルクラシッククラブバックパックです定価16000円です子どもが週に一度のテニスレッスンに使用しました表面に一箇所だけ汚れがあるので三枚目に載せていますそれ以外はかなり綺麗ですラケットコンパートメントには、ハンドル用のカバーが付いたラケット2個を収納。大きなメインコンパートメント内部ポケットボールやウォーターボトルを入れられます。ファスナー付きのフロントアクセサリーポケット、ファスナー付きフロントアクセサリーポケット。色:ブルーメーカー:Babolatブランド:Babolat(バボラ)高さ:51.4センチ幅:38.3センチ奥行:9.5センチ重量:0.5Kg
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