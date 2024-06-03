【RC】斉藤優汰 直筆サインカード EPOCH 2023 広島PE

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商品詳細
EPOCH2023広島東洋カープPREMIEREDITION直筆サイン入りカード/100【RC】斉藤優汰 ルーキーサイン開封してすぐスリーブ及びローダーに入れ保管しています。濡れ折れ防止の梱包をして発送させていただきます。野球チーム···広島東洋カープ
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