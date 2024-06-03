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ヨネックス　パワークッション　フュージョンレブ4メンGC 23cm
商品番号 G21299758452
商品名

ヨネックス　パワークッション　フュージョンレブ4メンGC 23cm
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,944 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズアウトのため、出品します。1ヶ月くらいしか履いていませんので、ソールはあまり減っていません。写真をたくさん掲載しましたのでご確認下さい。ヨネックス　パワークッションフュージョンレブ4対応コート...オムニ・クレー兼用サイズ...23.0cm#ヨネックス#テニスシューズ
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