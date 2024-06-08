ジャイアンツ 岡本和真 フェイスタオル(限定品)

ジャイアンツ岡本和真選手の‘FRIDAYNIGHTFEVERフェイスタオル’です！！6月30日1日限定受注販売された物ですので超レアな逸品だと思います！※未開封品の為詳細な写真掲載は 不可能な事御了承下さい。注)’御購入意思無し’での《希望価格》登録は 御遠慮下さい！#読売ジャイアンツ#岡本和真#ジャイアンツフェイスタオル



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