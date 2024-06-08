値下げ中！！ミズノグローバルエリート中学硬式jコングエアロ

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商品詳細
中学硬式入門に、最適かと思われます、ミズノグローバルエリートjコングエアロとなります。息子に新品にて購入しましたがあまり使用してくれませんでした。練習、試合でトータル20日も使用していないと思います。使っていただける方にお譲り致します。
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