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大谷翔平　北海道日本ハムファイターズ時代　直筆サインボール
商品番号 E88013200897
商品名

大谷翔平　北海道日本ハムファイターズ時代　直筆サインボール
ブランド名 Evital
特別価格 税込 7,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき有難うございます。大谷翔平　北海道日本ハムファイターズ時代の直筆サインボールです。以前、大谷翔平選手のものを集めておりましたが、コレクション整理の為、出店します。
http://narcologia.ru/goods/sucrose934240.html
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