新品未使用　夏の陣　ユニフォーム　宮城大弥うちわ

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商品詳細
ご覧いただきましてありがとうございます。1試合1万枚、合計4万枚限定配布のユニフォームです。未開封です。宮城投手のうちわとのセットです。補強します。新品ですがお気になさる方はご遠慮ください。ゆうパックで送る予定です。よろしくお願いします。宮城大弥オリ姫オリ達野球チーム···オリックス・バファローズ
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