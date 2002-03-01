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- ①匿名配送 限定レア 新品未使用 adidas正規品 ユベントス ユニフォーム
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商品詳細
メルカリ便の匿名配送で発送いたします。ユベントス、2022年-2023年アウェイユニフォームアディダス正規品です。新品未使用タグ付き。Mサイズ定価11000円税込着丈約73cm、身幅約48cm202120202023LiverpoolFIFAworldcup2022カタールqatarEURO2020ジャージユニフォーム練習着カッパナイキアディダスアスレタルースイソンブラルコックロットプーマアシックスミズノアンブロレトロ クラシックレアル・マドリードバルセロナアトレティコ・マドリードマジョルカPSGパリ・サンジェルマンマルセイユマンチェスターシティマンチェスター・ユナイテッドリバプールトットナムチェルシードルトムントバイエルン・ミュンヘンフランクフルトアルゼンチンブラジルロンドンメッシネイマールエムバペマンUポルトガルユベントスインテルＡＣミランセリエAブンデスリーガプレミアリーグリーガスペインリーグヨーロッパリーグチャンピオンズリーグCLワールドカップアーセナルモドリッチクロアチアベンゼマ冨安南野遠藤三笘マネサラークロップワールドカップ日本代表丈···半袖カラー···ブラック種類···レプリカユニフォームサイズ···M
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