adidas サッカー フットサル パンツ Chelsea ハーフパンツ

たくさんの中からご覧いただきありがとうございます。■ブランド商品名使用詳細adidasアディダスサッカーフットサルChelseaハーフパンツClima365■サイズ表記はOです。以下の数値をご参照ください。ウエスト幅:33.5全長:46股下:23裾幅:29※平置寸法ですので、多少の誤差はあります。■色ブラック×イエロー■素材ポリエステル100%なお、当方タバコは吸いません。ペットもおりません。■状態・その他ユーズドのパンツですので、それなりの使用感はあります。とはいえ、目立つような大きな傷や汚れはありません。毛羽立ちや毛玉もありません。比較的美品の部類です。送料を低減させるために、極力小さくし配送させて頂きます。ですので、多少の折りジワ等ご理解下さいませ。コメント、質問よりお気軽にお問い合わせ下さい。



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