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【希少】ビンテージ　J.LEAGUE Jリーグ　コーチジャケット
商品番号 J31260186086
商品名

【希少】ビンテージ　J.LEAGUE Jリーグ　コーチジャケット
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,482 円
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商品詳細

◆ブランドJ.LEAGUEジェイリーグJリーグヴィンテージ◆説明なかなか見ない希少なコーチジャケット　ナイロンジャンパーです。背面には懐かしいチーム名が記載されています。◆サイズサイズ不明《平置き実寸》肩幅59cm袖丈57cm身幅71.5cm着丈73cm丈···長袖カラー···ブラック種類···ジャージアウターサイズ···FREESIZE
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