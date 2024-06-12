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- 【希少】ビンテージ J.LEAGUE Jリーグ コーチジャケット
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商品詳細
◆ブランドJ.LEAGUEジェイリーグJリーグヴィンテージ◆説明なかなか見ない希少なコーチジャケット ナイロンジャンパーです。背面には懐かしいチーム名が記載されています。◆サイズサイズ不明《平置き実寸》肩幅59cm袖丈57cm身幅71.5cm着丈73cm丈···長袖カラー···ブラック種類···ジャージアウターサイズ···FREESIZE
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