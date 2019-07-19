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エアラスダッシュ2
商品番号 W75185640784
商品名

エアラスダッシュ2
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズは26cmになります。4ヶ月ほど子供が使用しました。まだまだ履けます
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