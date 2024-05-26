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- レアル・マドリード ジュニア用 ユニフォーム サッカー 17-18 140
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商品詳細
レアル・マドリードアウェイレプリカユニフォームジュニア用キッズ用サイズ:14017-18シーズン型番B3109217-18シーズンのジュニア、キッズ用アウェイレプリカユニフォームです。製品タグははずしてしまっていますが、全くの未使用で、状態は非常にきれいです。カラー...ブラック丈...半袖サイズ...S種類...レプリカユニフォームリーグ...ラ・リーガ
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