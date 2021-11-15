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- adidas サッカー ユニフォーム ＪＦＡ 130cm 長袖 ロンＴ キッズ
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商品詳細
★キリンチャレンジカップ2017〜熊本地震復興支援マッチがんばるばい熊本〜の時のプレイヤーズエスコートキッズのユニフォームです★イベントで1度使用したのみの美品★130cm★イベント限定ユニフォーム★非売品のレアユニフォーム★サイズ的にももう着れませんので出品いたします★即購入可能ですが、気になることがありましたら、気軽にコメントください★お値段交渉も可です★自宅保管の為、あまり気にならない方のご購入お待ちしてますカラー...ホワイト丈...長袖#fumyy33shop850480
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