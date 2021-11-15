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adidas サッカー　ユニフォーム　ＪＦＡ 130cm　長袖　ロンＴ　キッズ
商品番号 O25697692807
商品名

adidas サッカー　ユニフォーム　ＪＦＡ 130cm　長袖　ロンＴ　キッズ
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★キリンチャレンジカップ2017〜熊本地震復興支援マッチがんばるばい熊本〜の時のプレイヤーズエスコートキッズのユニフォームです★イベントで1度使用したのみの美品★130cm★イベント限定ユニフォーム★非売品のレアユニフォーム★サイズ的にももう着れませんので出品いたします★即購入可能ですが、気になることがありましたら、気軽にコメントください★お値段交渉も可です★自宅保管の為、あまり気にならない方のご購入お待ちしてますカラー...ホワイト丈...長袖#fumyy33shop850480
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