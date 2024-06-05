大谷翔平選手！　完全未開封品バブルヘッドフィギュア

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エンゼルスの大谷翔平選手二刀流 ボブルヘッド人形2018/7/12 エンゼルススタジアムにて、先着2万名に配布となった、大谷選手のボブルヘッド人形です！メジャーではボブルヘッドが作成されることが一流選手の証とも言われる人気商品です。2ついただいたので、今回出品するのは完全未開封です！なので、塗りムラ等の確認はできかねます。アメリカだから雑なのか、すでに箱に多少のスレはあります。写真の3枚目、4枚目は参考画像です！出品するものは完全未開封品のためお写真をとれません！完全未開封品は貴重なのではないでしょうか？ぷちぷちくんで包んで安心のメルカリ便で発送させていただきます！24時間以内に発送させていただきます！なにかありましたら気軽にコメントください♪#大谷翔平#ボブルヘッドフィギュア#野球#ボブルヘッド人形#エンゼルス#二刀流#フィギュア#人形