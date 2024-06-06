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Taylormade ステルス＋ フェアウェイウッド2本セット
商品番号 E59456186087
商品名

Taylormade ステルス＋ フェアウェイウッド2本セット
ブランド名 テーラーメイド
特別価格 税込 20,020 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TaylormadeテーラーメイドSTEALTH+ステルスプラフェアウェイウッド　2本セット3番：15°（FW3）5番：19°（FW5）フレックス：S国内オフィシャルショップ購入大きな傷やへこみもなく、良い状態かと思います。テーラーメイド人気モデル...ステルスプラス種類...フェアウェイウッド個人宅での保管となりますので、商品の状態・詳細は掲載画像にてご確認いただき、神経質な方はご遠慮いただくようお願いいたします。気になる点につきましてはお問い合わせください。また、返品につきましてはご遠慮いただくようお願い申し上げます。
http://narcologia.ru/goods/approximate435720.html
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