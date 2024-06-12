新品　スフィーダ　ピステ　長袖　L ブルー　サッカー　フットサル

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商品詳細
新品未使用 スフィーダ 長袖ピステ品番 SA-BP32サイズ L定価¥6050チェスト 93〜99身長 172〜178身幅:56.5cm着丈:71cmサッカー、フットサルにオススメです♬購入よろしくお願いします！丈···長袖カラー···ブルーリーグ···Fリーグ種類···ピステ・防寒ウェアサイズ···L
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