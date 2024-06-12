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新品　スフィーダ　ピステ　長袖　L ブルー　サッカー　フットサル
商品番号 I12644364943
商品名

新品　スフィーダ　ピステ　長袖　L ブルー　サッカー　フットサル
ブランド名 スフィーダ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用　スフィーダ　長袖ピステ品番　SA-BP32サイズ　L定価¥6050チェスト　93〜99身長　　　172〜178身幅:56.5cm着丈:71cmサッカー、フットサルにオススメです♬購入よろしくお願いします！丈···長袖カラー···ブルーリーグ···Fリーグ種類···ピステ・防寒ウェアサイズ···L
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