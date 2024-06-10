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ミズノ　アクロスピード　s-01
商品番号 M98950264575
商品名

ミズノ　アクロスピード　s-01
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 6,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミズノの最新ラケット　アクロスピードS-01になります。2週間前に購入し、一度使用して合わなかった為出品いたします。元グリなしグリップサイズ　00Xストリング　Sファング　26Pラケットケースあり発送の際は段ボールに入れて送ります。ミズノソフトテニスラケットACROSPEEDS-01
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MIZUNO ACROSPEED S-01（アクロスピード S-01） - ラケットショップタジマヤ

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