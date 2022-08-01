スポーツ用リュック ボール収納ネット ポケット バスケットボール チーム 部活

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数多くの中から、ご覧頂きありがとうございます即購入OKスポーツ用リュックボール収納ネットポケットバスケットボールサッカーボール◆メインポケット・サイドポケット・靴コンパートメントなど収納力に長けたスポーツリュックです。物を分けて収納できるため、どこに何が入っているかが把握しやすく探す手間が省けます。 ◆サッカーボールやバスケットボールを収納できるネット付きで、他の荷物と一緒に持ち歩けます。普段は前面のポケットに格納しておけるため、必要に応じて引き出してください。 ◆リュックの背面には通気性に優れたメッシュ生地を採用し、夏場でも快適に背負えます。さらに上部にはフェンスにリュックを引っ掛けられるフックが付いており、地面に置くことに抵抗がある方に嬉しい機能です。 【セット内容】スポーツリュック×1点 【サイズ(約)】20cm×30cm×49cm 【カラー】ブラック 黒 夏休み等で、子供だけでクラブ等の練習に行くときに、このリュックがあれば、重宝します。リュックですので、自転車移動も安心です。宜しくお願い致します素人保管の為気になる方はご遠慮下さい#チーム#部活#サッカー#バスケ#便利#安全#スポーツ#クラブチーム#ツーウェイ