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【NIKE】 ベンチコート ロングコート 裏ボア サッカー キッズ 160cm
商品番号 J67731979727
商品名

【NIKE】 ベンチコート ロングコート 裏ボア サッカー キッズ 160cm
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド、NIKE　サイズ、L(160)サイズ表記はキッズLサイズで160cmとありますが170cmの方も着ていただけると思います。大人気NIKEの裏ボアのビックロゴがインパクトある暖かいベンチコートになります。圧縮して折りたたんでの発送となります。中古品にご理解がある方のみご利用ください。
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