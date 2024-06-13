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- 【NIKE】 ベンチコート ロングコート 裏ボア サッカー キッズ 160cm
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商品詳細
ブランド、NIKE サイズ、L(160)サイズ表記はキッズLサイズで160cmとありますが170cmの方も着ていただけると思います。大人気NIKEの裏ボアのビックロゴがインパクトある暖かいベンチコートになります。圧縮して折りたたんでの発送となります。中古品にご理解がある方のみご利用ください。
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