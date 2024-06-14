つば九郎グッツ　ヤクルトスワローズ　お得なセットです♪

つば九郎グッツのセットです(*^^*)♡ほとんどが非売品なので手に入れにくいレア商品です☆目覚まし時計、プレート、タンブラー、水筒、ランドリーネット、クッションブランケットいろいろなつば九郎が可愛い商品です(*ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾⁾新品未使用ですが自宅保管ですのでご理解ある方のご購入お待ちしています☆野球チーム···東京ヤクルトスワローズ種類···その他



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