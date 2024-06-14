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mizuno WAVE ENFORCE TOUR OC テニスシューズ
商品番号 K50242545521
商品名

mizuno WAVE ENFORCE TOUR OC テニスシューズ
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 2,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミズノ　テニスシューズ2回ほど野外テニスで使用しましたがサイズが合わなかったのでお譲りします。使用はしましたので多少の使用感はありますが、特に目立った傷や汚れはありませんので使用していただけるかと思います。2023年モデル砂入り人工芝・クレーコート用24.5cmサイズ違いの箱ですが入れて送らせていただきます。お値下げ交渉はお断りしております。サイズ···24〜24.5cm性別···レディースメンズ兼用
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