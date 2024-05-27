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【阪神タイガース優勝記念】カラーTシャツ ブラック Lサイズ
商品番号 K85488940083
商品名

【阪神タイガース優勝記念】カラーTシャツ ブラック Lサイズ
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 1,852 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023JERAセ・リーグ優勝記念カラーTシャツブラックLサイズです。優勝記念グッズ阪神甲子園球場ミズノスクエア販売会で購入しました。家族が購入したものと被ったこと、CSのチケットが取れそうになく今すぐ必要ないので出品致します。新品未開封です。ネコポスサイズに合うように折りたたんで発送します。野球チーム···阪神タイガース
http://narcologia.ru/goods/calling580450.html
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