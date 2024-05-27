エスコンフィールド　ダイヤモンドクラブシート　オープン戦

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ESCONFIELDHOKKAIDODIAMONDCLUBSEATFREEDRINKパスカードです。ボールパーク「北海道ボールパークFビレッジ」「ESCONFIELDHOKKAIDO」の開業に合わせた、ファイターズvsライオンズのオープン戦初日である2023年3月14日のダイヤモンドクラブシート専用パスカードです。オープン戦はシーズンシートオーナー、オフィシャルファンクラブ2023FAVランク5・4メンバー限定の招待のため、非常にプレミアなチケットです。その中でも最前列からホームベースまでの距離がわずか15mという圧倒的な近さのプレミアムエリアであるダイヤモンドクラブシートのパスカードのため、記念とプレミアの価値でお求めの方にお譲りいたします。野球チーム···北海道日本ハムファイターズ