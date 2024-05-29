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【セット】阪神百貨店限定 アレよ！タオル＆アクリルスタンド＆カンフーバット
商品番号 O62714441191
商品名

【セット】阪神百貨店限定 アレよ！タオル＆アクリルスタンド＆カンフーバット
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム...阪神タイガース以下の３点セットです。--------------------------------------------------------------------１：2023JERAセ・リーグ優勝記念アレよ！フェイスタオル(阪神百貨店限定)２：2023JERAセ・リーグ優勝記念胴上げ似顔絵アクリルスタンド(阪神百貨店限定)３：2023JERAセ・リーグ優勝記念カンフーバット--------------------------------------------------------------------新品未使用、未開封品です。未開封品ですので、初期キズ、ほつれ・細かな傷など、ご理解ある方のみご購入お願いいたします。#阪神優勝記念#阪神百貨店限定#アレ#アレタオル#タオル#アクリルスタンド#阪神優勝記念グッズ野球チーム...阪神タイガース
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