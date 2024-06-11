プロフィールを一読ください。#スライムスポーツ系一覧あのディエゴ・マラドーナも在籍した、イタリアセリエAの名門ナポリのゲームシャツです。1989年から1991年頃かと思われます。1990年-1991年のサードユニフォームと同じデザインで色違いでした。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー◼️注意事項・素人検品のため、ほつれ等見落としの可能性があります。・光の加減で色味が多少違います。◼️状態・全体的に色褪せています。◼️梱包方法・小さく畳んで圧縮発送のため、畳シワご了承下さい。◼️サイズサイズ:Mよろしくお願いします。リーグ···セリエA



ナポリ セリエAユニフォーム ディエゴ・マラドーナ - 応援グッズ



ナポリ、マラドーナ氏のユニフォームを今後着用できず…法廷で遺族側が ...



ナポリは今後マラドーナ氏のユニフォームを着用できず｜セリエA ...



ナポリ、故マラドーナ氏の特別ユニが波紋…遺族からクレーム「承諾し ...



ディエゴ マラドーナ 1986-87 セリエA スクデッド ナポリ 選手支給 ...



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ナポリ 20/21 ユニフォーム 4th 半袖 オーセンティック #10.マラドーナ



やや傷や汚れあり】ナポリスクデット元アルゼンチン代表 主将.監督 ...



ナポリ、またも“マラドーナ特別ユニフォーム”発表！なんと今季「13番目 ...