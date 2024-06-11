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ナポリ　セリエAユニフォーム　ディエゴ・マラドーナ
商品番号 J52378928193
商品名

ナポリ　セリエAユニフォーム　ディエゴ・マラドーナ
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 11,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフィールを一読ください。#スライムスポーツ系一覧あのディエゴ・マラドーナも在籍した、イタリアセリエAの名門ナポリのゲームシャツです。1989年から1991年頃かと思われます。1990年-1991年のサードユニフォームと同じデザインで色違いでした。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー◼️注意事項・素人検品のため、ほつれ等見落としの可能性があります。・光の加減で色味が多少違います。◼️状態・全体的に色褪せています。◼️梱包方法・小さく畳んで圧縮発送のため、畳シワご了承下さい。◼️サイズサイズ:Mよろしくお願いします。リーグ···セリエA
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