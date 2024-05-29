Pearl タンバリン ホルダー セット ②

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商品詳細
金属部分にくすみ等が多いですが、問題なく鳴ります。ハイハットスタンドなどに取り付けてスティックでも叩けます。その他ご不明な点はご質問ください。PTM-10GHパール・クイックマウント・タンバリンは、グリップ側に重心を移動し、操作性の良いコンフォート・グリップハンドルを採用。2列に並べたブラス製ジングルは、温かみのあるメタリックサウンドが特徴です。スティックで叩くことも想定し、フレーム部にラバープロテクションを標準装備。クイックマウント・ブラケットを介してスタンド等に取り付けることも可能です。#ドラム#Pearl
http://narcologia.ru/goods/procurement304433.html
http://narcologia.ru/goods/Persia498188.html
http://narcologia.ru/goods/displease230331.html
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