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Pearl タンバリン ホルダー セット ②
商品番号 N14720022659
商品名

Pearl タンバリン ホルダー セット ②
ブランド名 パール
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

金属部分にくすみ等が多いですが、問題なく鳴ります。ハイハットスタンドなどに取り付けてスティックでも叩けます。その他ご不明な点はご質問ください。PTM-10GHパール・クイックマウント・タンバリンは、グリップ側に重心を移動し、操作性の良いコンフォート・グリップハンドルを採用。2列に並べたブラス製ジングルは、温かみのあるメタリックサウンドが特徴です。スティックで叩くことも想定し、フレーム部にラバープロテクションを標準装備。クイックマウント・ブラケットを介してスタンド等に取り付けることも可能です。#ドラム#Pearl
http://narcologia.ru/goods/procurement304433.html
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