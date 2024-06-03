ウィルソン プロラボ プロスタッフシックスワン 100Ｖ14 G2

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商品詳細
ウィルソン公式またはラフィノでしか手に入らない数量限定ラケットの2本セットです。スペック計測して合わせてありますので、画像を拡大してご確認ください。8/26に購入。8/27、写真左のラケットで3時間ほどプレーしましたが、スリ傷は見当たりません。極美品です。写真右のラケットは新品未使用です。プレースタイルが合わず、出品いたします。ストリングはウィルソンのウエダハイブリッド43ポンドで両方に張ってます。ボウブランドのグリップテープは剥がします。新品未使用品1本とほぼ未使用1本のラケットですが、中古品としてご理解頂ける方のみご検討ください。
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