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テニスシューズ　24.5㌢　新品、記名有り
商品番号 R10519001121
商品名

テニスシューズ　24.5㌢　新品、記名有り
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨネックス　テニスシューズ　　1足サイズ　24.5㌢新品、未使用、イニシャル　SHの記名有りイニシャルSHの記名写真5枚目　右下の方購入　2023年5月子供に購入しましたが、履かずにサイズアウトしました。箱は有りません。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/peroration977615.html
http://narcologia.ru/goods/Persia218288.html
http://narcologia.ru/goods/preference756238.html
テニスシューズ　SRIXON 24.5㎝ | フリマアプリ ラクマ
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【メーカー取寄せ商品】ヨネックス パワークッション105（ SHT105-063 ）［ YONEX シューズ レディース ] オムニ・クレーコート用 22SS▽
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テニスシューズ　SRIXON 24.5㎝
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