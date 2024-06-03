テニスシューズ　24.5㌢　新品、記名有り

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ヨネックス テニスシューズ 1足サイズ 24.5㌢新品、未使用、イニシャル SHの記名有りイニシャルSHの記名写真5枚目 右下の方購入 2023年5月子供に購入しましたが、履かずにサイズアウトしました。箱は有りません。宜しくお願い致します。