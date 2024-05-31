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SIMMAXアイアン6-A 6本 TENSEI BLUE TM60
商品番号 N25422935760
商品名

SIMMAXアイアン6-A 6本 TENSEI BLUE TM60
ブランド名 テーラーメイド
特別価格 税込 17,630 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シャフト　TENSEIBLUETM60flexS60gのカーボンシャフトで振り抜きが良く捕まった高い球が出ます。
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