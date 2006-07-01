uhlsport バスティア ユニフォーム

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御覧いただきまして有難うございます。着丈【背面襟下より】:65.5㎝身幅【脇下】:49㎝サイズ:写真6参照/ハンガリー製上記は平置きの概寸です。多少の差違は寛大な御理解を賜りたく存じます。●こちらは中古商品です。新品および高い品質をお求めの方は購入を控えて下さい。●写真撮影・検品・説明には注意を払っておりますが、気になる点は購入前に忌憚なくお問い合わせ下さい(返品・トラブル防止の観点)。●包装には資材を転用致します。何卒よろしくお願いします。#コヨーテユニフォーム【関連用語】ウールシュポルトサッカー/シャツ/半袖フランス/リーグ1/リーグ2珍/レア/希少