スコッティキャメロン　セレクト　ニューポート2

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所々小さな傷はありますので、あくまで中古品としてご認識をお願いいたします。性能には問題ございません。35インチ重量:546gライ角:70度ロフト角:4度即決可価格交渉はご遠慮願います。種類···パター利き手···右対象···メンズ