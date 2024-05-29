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昭和レトロ　リカちゃん人形　ピンクドレス　帽子　ネックレス　靴　経年品
商品番号 V20119137412
商品名

昭和レトロ　リカちゃん人形　ピンクドレス　帽子　ネックレス　靴　経年品
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 1,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆　昭和レトロ　リカちゃん人形　　ピンクドレス　帽子　ネックレス　靴　　　経年品☆　片づけしていたら、出てきました　　箱等ありませんので、詳細不明です　　ドレス、帽子経年シミあります☆　経年品、中古品、自宅保管品です　　ご理解いただける方のみ、お願い致します
http://narcologia.ru/goods/financier710760.html
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